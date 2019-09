Balado : les vacances d’Antoine Joubert

Article par Le Guide de l’auto

Même lorsqu’il est en vacances, Antoine Joubert ne décroche jamais. En l’espace de seulement six jours sur la route, il a visité neuf endroits dédiés à l’automobile.

En plus du Gilmore Car Museum, il a notamment exploré le Pontiac-Oakland Automobile Museum, Graceland et The Henry Ford Museum.

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, il a partagé ses plus beaux souvenirs avec son coanimateur, Germain Goyer, qui a également eu la chance de visiter quelques-uns de ces endroits par le passé.

