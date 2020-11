Bass, la vedette de la semaine

On vous présente Bass, 2 ans, à la recherche d’une deuxième chance dans la vie.

Bass a été trouvé dans la rue souffrant d’une fracture au bassin. Après des semaines de repos et de médication, il doit encore faire attention aux mouvements brusques, mais ce beau prince est prêt pour l’adoption. Nous cherchons des gens qui seront à son écoute, car Bass a ses limites et peut s’impatienter si on les ignore. Outre cela, son pelage soyeux n’attend que vos caresses!

Contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698