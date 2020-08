Beaucoup de collisions routières au Québec

Au cours des derniers jours, neuf personnes, dont quatre motocyclistes, ont perdu la vie sur le territoire de la Sûreté du Québec (SQ). Celle-ci rappelle aux conducteurs l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires afin de réduire les risques d’être impliqués dans une collision.

Jusqu’ici en 2020, 123 collisions mortelles sont survenues, comparativement à 115 à pareille date l’an dernier. De ces accidents, 31 impliquent des motocyclistes. En 2019, ce nombre s’élevait à 19.

«L’achalandage réduit du réseau routier au cours des mois de mars à mai en raison de la pandémie aurait dû se traduire par une baisse du nombre de collisions mortelles à présent», soutient la SQ dans un communiqué diffusé le 17 août.

Dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause, mentionne-t-elle. La vitesse ou la conduite imprudente sont les principales causes de décès sur les routes de la province. L’inexpérience est également un facteur dans plusieurs accidents impliquant des motocyclistes. La distraction, le non-port de la ceinture de sécurité, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux sont aussi parmi les principales causes de collision.

«À moto comme en auto, chacun doit tenir compte des autres usagers sur la route et être vigilant en leur présence, afin de partager la route de façon sécuritaire et harmonieuse», souligne la SQ.

Celle-ci invite les automobilistes à faire preuve d’une prudence accrue en présence des motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les voir. Quant à eux, les motocyclistes sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur sécurité.