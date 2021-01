Beaucoup de policiers pour peu de clients, selon le propriétaire d’un gym à La Prairie

Sept véhicules de patrouille de la Régie intermunicipale de police Roussillon ont encerclé les locaux du gym Blackburn Athlétique à La Prairie, le dimanche 10 janvier, peu avant midi.

Le lieutenant Daniel Cyr s’est limité à dire au Reflet que les policiers avaient tenu une intervention en lien avec l’application de la Loi sur la santé publique. Apparemment, des clients se trouvaient à l’intérieur du local 130 situé au 950, boulevard des Prés-Verts. Des vitres teintées empêchaient cependant de réellement apercevoir l’activité qui se déroulait dans l’endroit qui devait légalement être fermé.

Pour sa part, le propriétaire Jerry Blackburn a affirmé au Journal qu’un couple et un entraîneur se trouvait à l’intérieur du centre d’entraînement physique.

«Les policiers voulaient seulement faire respecter la loi. Je comprends ça et je ne veux pas me ramasser avec une amende. Ils font les vérifications nécessaires sur les nouvelles lois. Ils ont un rôle à jouer et je comprends», a-t-il dit.

Les policiers ont tenté d’identifier les personnes se trouvant à l’intérieur. D’après le propriétaire du gym, «tout était correct».

«Je crois que j’étais sur une liste de personnes à vérifier. Ça a été fait. Il y avait beaucoup de voitures de police, mais tout s’est bien terminé», a-t-il assuré.

Fermeture des commerces non prioritaires