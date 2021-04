Beaucoup d’incertitudes pour les deux prochains mois, prévient Legault

François Legault a rappelé la cible de la Fête nationale pour un possible retour à la normalité. Au cours des 73 prochains jours, en raison de la présence de variants et du fait que les jeunes sont fortement frappés présentement, il faudra résister à la troisième vague.

«Il y a beaucoup d’incertitudes pour les deux prochains mois, a prévenu le premier ministre François Legault. Je trouve ça terrible à dire. »

Trois éléments sont sur le radar de la santé publique en ce moment, soit la présence de variants, le fait que la COVID-19 touche une population plus jeune, puis la vaccination tardive de cette couche de la population, selon l’ordre de priorités établi.

«Ce n’est pas seulement en pourcentage, mais en nombre absolu, a ajouté le premier ministre. Le nombre de jeunes [infectés au coronavirus] a doublé. Avec des conséquences graves.» Il a fait état des maux de tête, de l’essoufflement ou de la perte d’odorat parmi les effets engendrés par la COVID-19.

Au Québec, 643 personnes sont soignés dans les hôpitaux. M. Legault a fait état des 29 000 hospitalisations en France, des 32 000 en Italie, 4800 à New York ou 1800 en Ontario. «Quand on regarde ailleurs, on peut se demander si c’est ce qui nous attend dans les prochaines semaines. »

En Montérégie

Les régions de Québec, de l’Outaouais et de Chaudière-Appalaches demeurent très préoccupantes. Celles de Montréal et Laval inquiètent aussi. Si bien que les mesures plus restrictives, selon la situation de ces régions, demeurent.

Quant à la Montérégie, on remarque une augmentation du nombre de cas, ce qui amène une surveillance serrée de la situation.

Vaccination

Plus de 2 millions de Québécois ont reçu une dose de vaccin. On est toujours d’avis que, d’ici au 24 juin, tous ceux qui désirent être vaccinés le seront.

Afin d’augmenter la cadence, les gens qui ont une maladie chronique et les travailleurs essentiels de milieux à risque important d’éclosion qui font l’objet du groupe prioritaire 9 pourront prendre leur rendez-vous à compter de demain [14 avril], à 20 h. On s’attend à ce que d’ici la fin du mois, ces deux groupes aient été vaccinés.

Groupe prioritaire 9

Le personnel des écoles primaires et secondaires; le personnel des milieux de garde pour enfants; le personnel de la sécurité publique (pompiers, policiers et centres de détention); les travailleurs étrangers temporaires du milieu agricole; le personnel des abattoirs; le personnel de secteurs miniers en région éloignée; les travailleurs des organismes communautaires soutenus par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).