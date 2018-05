Bénévoles bilingues identifiés dans les établissement du CISSMO

Crédit photo : gracieuseté

Les bénévoles pouvant s’exprimer en français et en anglais sont désormais identifiés par un insigne jaune dans les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSMO).

Sur 700 bénévoles répartis dans 30 installations, 120 sont bilingues ou même polyglottes, soit 17 %.

«Considérant que près de 20 % de la population du territoire de la Montérégie-Ouest est d’expression anglaise, il est important pour le CISSS de la Montérégie-Ouest de mettre en place des initiatives permettant d’assurer une offre de soins et des services de santé de qualité et accessibles pour cette clientèle», informe dans un communiqué l’organisme qui gère les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD et autres services de santé et sociaux de la région.

«Bien qu’ils ne substituent pas au travail des professionnels de la santé, les bénévoles aident ou accompagnent la population hospitalisée, hébergée ou en centre de jour. Ils sont bien souvent le visage à l’accueil de nos services et c’est pourquoi nous sommes très fiers de cette initiative qui facilitera le repérage de nos bénévoles bilingues par nos usagers d’expression anglaise», indique Manon Lamare, chef de service de bénévolat.