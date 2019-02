Bentley annonce un VUS plus puissant que jamais

Article par Germain Goyer

Bentley vient tout juste de dévoiler les détails entourant son nouveau Bentayga Speed.

Son moteur W12 de 6,0 L libère une puissance de 635 chevaux-vapeur et un couple de 664 livres-pied. Le tout est transmis aux quatre roues qui sont motrices par le biais d’une boîte automatique à huit rapports.

En vitesse de pointe, il peut atteindre 306 km/h. Quant aux 100 km/h, il lui suffit de 3,9 secondes pour les atteindre.

Auparavant, le Bentayga ne pouvait dépasser les 301 km/h et il fallait compter 4,1 secondes pour franchir le cap des 100 km/h.

Bentley le présente comme étant le VUS (véhicule utilitaire sport) le plus rapide au monde. Notons qu’au sein même du groupe Volkswagen, un autre VUS se vante de sa rapidité. Et il s’agit du Lamborghini Urus. Son V8 biturbo de 4,0 génère 650 chevaux-vapeur et 627 livres-pied. La vitesse de pointe s’élève, dans le cas de l’Urus également, à 306 km/h. Pour atteindre les 100 km/h, il n’a besoin que de 3,6 secondes.

Mais ce taureau n’est pas présenté comme étant un VUS, mais plutôt comme un VUSS, soit un véhicule utilitaire super sport. Elle est là, la nuance.

Esthétiquement, la déclinaison Speed se distingue notamment par ses phares teintés, ses jupes assorties à la carrosserie et un aileron arrière sur le hayon.

Une fois à bord, on note la présence d’Alcantara. Le constructeur fait appel à ce matériel pour la première fois avec ce véhicule.

Il sera dévoilé en primeur mondiale au Salon de l’automobile de Genève en mars prochain. Il sera commercialisé plus tard au courant de l’année.