Bentley devient le premier manufacturier à offrir internet haute vitesse

Article par Olivier Beaulieu

À l’ère où internet et les voitures connectées sont au cœur des stratégies de développement des manufacturiers, plusieurs planchent sur les technologies des voitures autonomes. Pourtant, la connexion internet haute vitesse n’est toujours pas offerte à bord d’une voiture de production. Aujourd’hui, Bentley lance le premier service de connectivité internet haute vitesse pour ses clients.

Bentley affirme qu’une large majorité de ses consommateurs profitent du confort de leur voiture pour travailler. Cela dit, les contraintes imposées par l’absence ou l’interruption de connexion Wi-Fi devenaient un enjeu de taille. Dorénavant, Bentley affirme pouvoir fournir une connexion puissante, sécuritaire, rapide, mais surtout continue pour un service sans interruption, et ce, peu importe la vitesse à laquelle la voiture se déplace. On mettra également à la disposition des travailleurs l’application d’appel vidéo et audio Bentley Skype for Business. De plus, les passagers pourront visionner et télécharger des vidéos en haute résolution à partir de l’habitacle.

Ce service n’est disponible que pour les modèles 2019 et les suivants. Le consommateur qui désirera utiliser ce service n’aura qu’à télécharger une application mobile à partir de son téléphone intelligent. Le fournisseur internet sera Viasat, une compagnie de télécommunication internationale qui encadrera également le projet ainsi que la gestion du réseau privé Bentley.