Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner 2019 : hommage à Walter Owen

Article par Michel Deslauriers

En 2019, Bentley fêtera son centenaire. Et pour souligner ce point marquant de son histoire, la marque britannique fabriquera une version bien spéciale de sa somptueuse berline Mulsanne.

Dans sa quête de créer la voiture la plus luxueuse de la planète, Walter Owen Bentley, avec l’aide du carrosserier HJ Mulliner, a lancé la 8 Litre en 1930, son dernier modèle avant l’arrivée de problèmes financiers – c’était l’époque de la grande dépression – et la vente subséquente de l’entreprise à Rolls-Royce. La voiture était notamment équipée d’un six cylindres en ligne de 7 983 cm3, assez puissant pour pousser la 8 Litre jusqu’à une vitesse de 160 km/h. La deuxième unité produite – numérotée GK 706 – était la voiture personnelle de W.O., qu’il a dû se départir en 1931, à sa grande tristesse.

En 2006, sous la propriété du groupe Volkswagen, Bentley a pu récupérer la 8 Litre de Walter Owen, et lors de sa restauration, on a entre autres remplacé le vilebrequin, tout en prenant soin de conserver l’ancien.

En hommage à son fondateur, et la voiture qu’il chérissait tant, la marque a décidé de produire la Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner 2019. Une voiture encore plus luxueuse, encore plus dispendieuse et encore plus exclusive que la Mulsanne « ordinaire », qui commande un prix de 405 471 $ CAN avant les frais de transport et de préparation ainsi que les taxes.

La W.O. Edition peut être spécifiée à n’importe quelle des trois variantes de la Mulsanne (empattement régulier, empattement long et Mulsanne Speed), et se démarque par son habitacle décoré avec des matériaux encore plus riches, des jantes noires Beluga ainsi qu’un cabinet de rafraîchissements logé entre les deux places arrière.

Ce cabinet est très particulier, puisqu’en rabattant son appuie-bras, on découvre une œuvre de marqueterie art déco en l’honneur de la 8 Litre, confectionnée avec quatre types de boiseries et de l’aluminium. Et dans lequel on retrouve une pièce tout à fait unique. En effet, le vilebrequin original de GK 706, la voiture personnelle de W.O., a été découpé en cent pièces, et chaque Mulsanne W.O. Edition arborera une de celles-ci sous une vitrine. Quand même.

Vous l’aurez deviné, seulement 100 unités de la Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner 2019 seront assemblées, soit exactement le même nombre d’exemplaires produites de la 8 Litre.