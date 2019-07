Bfly se métamorphose en Bfly 2.0

Connu pour sa volière magique à papillons depuis son ouverture 2017, Bfly se métamorphose et bonifie son offre pour les familles. Les fondateurs Élie Couture et Stéphane Lavoie proposent Bfly 2.0, un centre d’amusement fidèle à leur approche pédagogique qui encourage le rêve, la confiance en soi et la persévérance.

Le centre d’amusement, situé au Quartier DIX30, a nécessité un investissement de plus de 2 M$.

Le nouveau parcours en arbres est le seul parcours intérieur du genre au Canada. Il s’agit d’un défi aérien (jusqu’à 15 pieds de haut) durant lequel l’aventurier sera immergé dans la forêt du monde secret des papillons, à travers les arbres géants aux allures fantastiques. Le parcours aérien est spécialement conçu pour les enfants, mais peut également ac­cueillir les adultes qui les accompagnent.

Les grimpeurs seront comblés par le monde secret des papillons qui regorge d’îles flottantes sur lesquelles se trouvent différentes stations d’escalades. Il est pos­sible d’escalader des murs de roches bordant une chute, de même que des palmiers tropicaux.

Bfly dévoile également un parc à jeux de trois étages, sur 2000 pieds carrés, aux allures de forêt fantastique avec toboggans lumineux. La nouvelle Zone Bambin du Parc fantastique, conçue pour les 0-3 ans, est aussi facile d’accès pour les parents.

Enfin, dans le labyrinthe de miroirs dans un environnement de grotte fantastique rempli de cristaux scintillants, le défi est de trouver la sortie.

(Source: Bfly)