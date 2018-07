Bfly : une toute nouvelle expérience en soirée

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Robert Côté

L’espace interactif du Quartier DIX30 inspiré du monde secret des papillons propose depuis peu une nouvelle formule de soirée entièrement renouvelé où jeux de lumière, décor enchanteur et ambiance musicale féérique se marient pour offrir une expérience hors du commun.

En suivant toujours la philosophie de faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent réaliser tous leurs rêves, Bfly se réinvente avec ce spectacle unique de projections hautes en couleur, complètement différent de son expérience de jour. L’expérience de soir propose un tout nouveau court-métrage d’une durée d’environ 15 minutes, entièrement imaginé et scénarisé par les fondateurs de l’entreprise, qui gardent toujours en tête une approche pédagogique.

L’aventure débute avec Niko, Akinna et ses amis qui célèbrent la fête de l’énergie en voyageant dans le monde des lumières. Chaque année, lors de cette nuit bien spéciale, le monde des papillons s’illumine sous l’effet de phénomènes énergétiques. L’énergie du rêve fait des siennes et s’amuse avec les couleurs qui forment un magnifique spectacle. Mais le méchant Grubus prépare un plan pour gâcher la fête et voler l’énergie du rêve. C’est dans le décor nocturne magique de la volière que petits et grands partent en mission secrète pour empêcher Grubus de mettre son plan à exécution et ainsi sauver l’énergie du rêve. Une fois la mission démarrée, les visiteurs s’arrêtent à différentes stations pour regarder et écouter, par l’entremise de fleurs magiques, la trame de l’aventure racontée par les personnages fantastiques.

Grubus tentant de «voler» l’énergie du rêve, les papillons se déposent et semblent dormir, sans énergie. Pour leur redonner toute leur énergie, il faut les prendre délicatement et penser à un rêve. C’est là que l’énergie revient à eux. Les enfants ont la solution pour sauver l’énergie, c’est à eux de jouer.

À la fin du parcours, les enfants prennent place sur leur appareil volant pour vivre une aventure interactive qui leur permettra de découvrir un grand rêve. Ils seront initiés à leurs intelligences multiples et repartiront avec un diplôme personnalisé qui les aideront à cibler leurs forces.

Pendant l’expérience de soir, les visiteurs peuvent également observer les cocons de plusieurs espèces de papillons dans la pouponnière ainsi que les poissons-papillons dans l’aquarium.

(Source: Bfly)