Bienfaiteurs de Shadow récompensés

Micheline Depatie et Umberto Paolitto ont invité à souper au restaurant la Casa Grecque à Châteauguay les bons Samaritains qui ont fait une battue pour leur ramener leur chien Shadow en cavale.

Le couple, son ami canin et les bienfaiteurs ont été réunis le samedi 25 janvier. Sur la photo, on reconnaît Lise Chartrand, Meeka Gibbs, Raymond Pilon, Marc-André, fils de Meeka, Sharon Chartrand, Yvonne Pilon, Erika Oostveen et Anne Belanger, à l’arrière, ainsi que Umberto Paolitto, Isabelle Lemieux, Julie Pilon, Alexandra Richard et Micheline Depatie, à l’avant. Andrew Clark, qui a pris la photo, a également participé aux recherches du groupe qui a réussi à attraper Shadow après 12 jours de fugue en janvier.