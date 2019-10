Bientôt des bruits de pet et de chèvre dans les Tesla

Article par Guillaume Rivard

Les véhicules de Tesla fabriqués depuis le 1er septembre émettent un son distinctif lorsqu’ils circulent en marche avant ou arrière à moins de 30 km/h.

Cette mesure est en prévision de la nouvelle loi américaine qui entrera en vigueur en septembre 2020 et qui rend obligatoire l’installation d’un générateur de bruit dans les véhicules dépourvus d’un moteur à combustion afin d’alerter les piétons, notamment les personnes malvoyantes.

Le grand patron de Tesla, Elon Musk, a indiqué via Twitter que les propriétaires pourront même bientôt personnaliser les sons de leur voiture, incluant le klaxon. À noter que les propriétaires de Tesla peuvent déjà choisir le son émis par leur véhicule au moment d’activer les clignotants, mais cela demeure inaudible pour les autres usagers de la route.

Musk a d’ailleurs suggéré quelques options amusantes, comme des bruits de flatulence et de chèvre. Musk parle aussi de noix de coco, ce qui semble être une référence à l’un de ses films préférés, Monty Python : Sacré Graal!

« Et ce n’est que la pointe de l’iceberg », a-t-il ajouté sur Twitter.

And that’s just the tip of the iceberg https://t.co/cgRKiDsdbK

— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2019