Bilan de l’opération antidrogue du 13 juin : le montant de la saisie s’élève à plus de 329 000 $

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a publié un bilan de son opération antidrogue qu’elle a menée le 13 juin. Des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon participaient notamment à cette opération.

Au total, 18 arrestations ont été effectuées. Une presse à cocaïne, plus de 1,2 kg de cocaïne, plus de 9 kg de marijuana, plus de 49 000$ en argent canadien et 12 véhicules ont été saisis. La saisie s’élève à plus de 329 000$.