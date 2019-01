Bilan des 100 premiers jours de la CAQ

Crédit photo : Gracieuseté

Le ministre responsable de la Montérégie et député de La Prairie Christian Dubé a dressé le 9 janvier le bilan des cent premiers jours du nouveau gouvernement caquiste.

M. Dubé rappelle que trois projets de loi majeurs ont été déposés à l’Assemblée nationale. Ces projets de loi visent à modifier le processus de nomination au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), à la Sûreté du Québec (SQ) et à l’Unité permanente anticorruption (UPAC); resserrer l’encadrement sur le cannabis; et diminuer les taxes scolaires. Un plan a également été déposé pour réduire les cibles d’immigration.

Le nouveau gouvernement a aussi annoncé la création de l’Allocation famille et d’un nouveau crédit d’impôt pour les aînés.

Une grande journée de consultations a de plus réuni des proches aidants et des organismes des quatre coins du Québec, dans une démarche vers une politique nationale des proches aidants.

«C’est avec fierté et enthousiasme que nous présentons aux Québécois un bilan très positif de ces cent premiers jours, a mentionné le ministre par voie de communiqué. Nous pouvons nous réjouir d’avoir assuré une transition efficace et d’avoir très rapidement réalisé plusieurs engagements électoraux, en plus d’avoir fait cheminer de nombreux dossiers qui préoccupent la population.»