Bilan et engagements pour Richard Merlini

Le député libéral sortant et candidat dans La Prairie, Richard Merlini, a présenté le bilan de ses réalisations lors de l’inauguration de son local électoral du boulevard Jean-Leman à Candiac, le 4 septembre.

M. Merlini a d’abord vanté les réalisations de son gouvernement, dont le faible taux de chômage en Montérégie qui est passé de 7,5% à 4,3%.

«Du jamais vu!», a souligné ce dernier.

Il a rappelé l’ouverture des super-cliniques médicales.

«Dans notre 1er mandat, on en avait promis 50 et on a ouvert 49. Pour notre 2e mandat, on en promet 25 de plus», a-t-il ajouté en citant en exemple l’établissement de Delson ouvert en avril 2017.

À cet égard, M. Merlini s’est engagé à travailler pour l’obtention d’une autre super-clinique médicale dans la circonscription qui compterait un minimum de 10 médecins. Il s’agit de sa priorité no 1 s’il est réélu, a-t-il insisté en entrevue.

Réalisations

Parmi les projets dont il se dit fier d’avoir contribué, Richard Merlini a rappelé son implication à la création du Comité de l’axe 132 pour réaménager cette voie en boulevard urbain. M. Merlini a aussi fait état de la création de la zone commerciale Destination La Prairie.

«Si je n’étais pas intervenu, ce centre commercial ne serait pas réalisé, car c’était le pêle-mêle entre quatre ministères différents», a-t-il dit.

«Il faut trouver une façon de faire en sorte que les médecins veulent venir travailler dans la région.» – Richard Merlini, député sortant dans La Prairie

Questionné à savoir de quelle réalisation il est le plus fier, Richard Merlini a cité le projet XOX de la Maison d’hébergement l’Égide pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Ce projet vise la conception d’un outil multimédia pour sensibiliser les adolescents sur la portée et les conséquences de la violence amoureuse.

«C’est un projet de prévention qui fait comprendre aux jeunes qu’une relation amoureuse se doit d’être saine, humaine et valorisante», a-t-il mentionné en rappelant que le projet a bénéficié d’une aide de près de 70 000$ de Québec.

Flèches

Richard Merlini a décoché quelques flèches à son adversaire caquiste Christian Dubé.

«Lors des entrevues, il n’a pas dit un seul mot sur les organismes de La Prairie, sur ses résidents, sur les enjeux. Il dit qu’il veut servir l’État. Moi, je dis que je veux servir les citoyens», a déclaré le député sortant.

S’il devait se retrouver dans l’opposition, Richard Merlini s’engage à compléter son mandat.

Autres réalisations

Parmi les projets qui ont vu le jour à la suite de son implication, Richard Merlini a notamment mentionné:

– Le centre communautaire Élodie-P.-Babin (Saint-Philippe);

– La construction de la nouvelle école primaire de la Traversée (Saint-Philippe);

– L’agrandissement du Centre multifonctionnel Guy-Dupré (La Prairie);

– Le réaménagement de l’intersection de la route 104 et du chemin de la Bataille Nord et Sud (La Prairie);

– La nouvelle piste d’athlétisme à l’école secondaire de la Magdeleine (La Prairie);

– L’ouverture du stationnement incitatif Montcalm (Candiac);

– La patinoire réfrigérée (Candiac);

– Le projet de la navette électronique autonome (Candiac).

«Tous des projets réalisés sous un gouvernement libéral», a-t-il dit.