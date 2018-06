Bilan du poste de commandement : une nouvelle tentative d’enlèvement à Brossard

Jeudi soir entre 17h et 21h, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a déployé un poste de commandement afin de rencontrer les citoyens qui souhaitaient transmettre des informations en lien avec les trois tentatives d’enlèvement survenues les 17 mai et 31 mai à Brossard.

Plus quinze personnes ont rencontré l’équipe d’enquêteurs ce qui a permis de recueillir de l’information qui sera analysée par les policiers au cours des prochains jours.

Également, la section de prévention et actions stratégiques a effectué une atténuation d’impact afin non seulement d’expliquer la présence du SPAL dans le secteur, mais également afin de rassurer la population face aux récents événements et de récolter toute information partagée par le public.

C’est d’ailleurs cette initiative qui a permis de découvrir qu’il y avait une quatrième victime. Cette fois-ci l’incident a eu lieu le 5 juin vers 20h dans le secteur des rues commençants par lettre O, à Brossard.

Les policiers estiment que les similitudes entre ce dernier dossier et les trois autres permettent pour l’instant, de conclure qu’il pourrait s’agir du même individu.

Description du suspect

Homme, race blanche, âgé entre 25 et 35 ans, taille 1, 75 m à 1, 80 m (5 pi 9 po– 5 pi 11 po), poids 73 à 77 kg (160 lb à 170 lb), cheveux bruns, barbe de quelques jours.

Tenue vestimentaire : Pantalon de jogging gris, t-shirt de sport bleu pâle muni d’un logo sur la poitrine. À noter que le suspect portait quelque chose sur la tête.

Description du véhicule utilisé : Fourgonnette – Dodge Caravan, modèle récent, couleur gris-argent, vitres arrières teintées, l’intérieur du véhicule est foncé et bien entretenu.

Source : Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL)