Billet : Je ne veux plus recycler

Consommez-vous trop?

Je vais chez McDo de temps à autre. Et chaque fois, je fais le même constat: celui du gaspillage. Je mange souvent une salade avec mon burger et les ustensiles, y compris les condiments et la vinaigrette, sont suremballés. J’en rage chaque fois. Je voudrais tant qu’il y ait des bacs de recyclage.

Ça fait un petit bout que je me questionne sur ma consommation. Que j’essaie de changer mes habitudes. Par exemple, j’utilise moins de Ziploc qu’avant. Résultat: j’opte plus souvent pour un plat en plastique pour mettre les légumes que je grignote quand la fin me tiraille autour de 11h.

J’achète parfois des gros pots de yogourt. Pour les transvider en portions indiv0iduelles à mettre dans mon lunch. Or, je ne le fais pas systématiquement. Si les formats individuels sont en spécial, je cède à la facilité. Alors que je sais très bien que les contenants de yogourt individuels ne sont pas recyclés. Je l’ai appris il y a un an ou deux seulement. Quand ma collègue avait rédigé un article sur la chaîne du recyclage. Je doute que la situation ait changé depuis.

Puis, je bois beaucoup trop d’eau pétillante embouteillée. Quatre à cinq bouteilles, au minimum, chaque semaine. La seule solution que j’envisage pour réduire mon empreinte écologique sur cet aspect, c’est de m’acheter une machine à eau gazeuse. Je suis en réflexion.

Autrement, je n’achète pratiquement jamais d’eau plate en bouteille. Je préfère traîner la mienne. Mais je ne trouve pas toujours d’abreuvoir pour la remplir. Surtout en voyage.

«Le droit se faire plaisir, la liberté de consommer finiront par menacer de mort les sociétés les plus prometteuses.» -Jacques Attali dans Lignes d’horizon

Malgré tout, notre planète se meurt. On s’en va tout droit dans un mur, nous le rappellent les experts. Par notre faute. Les signaux d’alerte se multiplient depuis quelque temps. À commencer par la une du National Geographic, ce printemps, qui avait pris en gros plan un sac en plastique dans l’eau, donnant l’illusion d’un iceberg.

Vous avez vu ces mers inondées de déchets? Ces animaux morts avec un rasoir dans le bec ou une attache autour du cou? Vous êtes au courant de la crise mondiale du recyclage?

En retour, qu’est-ce qu’on fait? On se donne bonne conscience en remplissant notre bac de recyclage chaque semaine. Mais ces matières ne sont pas transformées sans effort.

Si je ne veux plus recycler, je dois mieux consommer.