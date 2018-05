BMW 740Le xDrive 2018 : la limousine écolo

Article par Gabriel Gélinas

Dans la gamme de la Série 7, la 740Le se démarque comme étant la limousine à la conscience écolo. Truffée de toutes les technologies avancées propres aux voitures de prestige, elle permet aussi de circuler dans les voies réservées au covoiturage, même avec une seule personne à bord, grâce à sa motorisation hybride rechargeable qui lui vaut de recevoir une plaque « verte » au Québec. Pour tous les « patrons » qui veulent gagner un peu de temps dans la circulation dense, c’est la voiture idéale.

Le moteur V12 biturbo de la M760Li a beau développer une puissance de 600 chevaux, cette cavalerie n’est pas d’une grande utilité lorsqu’elle est confinée aux voies de circulation empruntées par tous les autres automobilistes, alors que la 740Le file allègrement dans la voie réservée où la circulation est toujours plus légère…

S’il est question ici de la 740Le, c’est que Le Guide de l’auto a entrepris un essai prolongé de la plus grande et la plus luxueuse des BMW. Voici donc le portrait sommaire de notre berline de luxe écolo. Son prix de base est de 110 400 $, somme à laquelle il faut ajouter certains équipements optionnels.

Du nombre, on retrouve le « Executive Lounge Tier 2 » au coût de 10 000 $, qui n’est rien de moins qu’une suite de première place aménagée à l’arrière, avec configuration deux places séparées par une console centrale intégrant tablette électronique amovible permettant d’interagir avec les divers systèmes de la voiture, deux écrans couleur, des sièges chauffants et ventilés avec fonction de massage et un système complet de stores à commande électrique pour assurer l’intimité des passagers.

Au moyen de la tablette électronique, le passager assis du côté droit peut même commander l’avance complète du siège du passager avant (si celui-ci n’est pas occupé) pour disposer d’un maximum d’espace et déployer un repose-pied amovible afin d’assurer un confort digne de la première classe. On ajoute également l’ensemble M Sport (4 900 $), l’ensemble Driver Assistance Package (4 200 $) comprenant une caméra infrarouge de vision nocturne et d’autres options pour arriver à un prix de 143 950 $.

La 740Le est animée par un moteur quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé et par un moteur électrique logé en sandwich entre le moteur thermique et la boîte de vitesses automatique à huit rapports qui livre la motricité aux quatre roues grâce au rouage intégral. Cette configuration pour la chaîne de traction permet à la voiture de rouler à haute vitesse, même en mode électrique, et de disposer d’une motricité et d’une stabilité sans faille puisque les quatre roues sont motrices.

La puissance combinée est de 322 chevaux, et le couple maximal est chiffré à 369 livres-pied, ce qui autorise un chrono de 5,3 secondes pour le sprint de zéro à cent km/h, soit un niveau de performance comparable à celui qui serait livré par un bloc six cylindres turbocompressé de 3,0 litres.

Le premier contact, en plein hiver, s’est avéré des plus agréables. On vous présente la suite des choses dans quelques milliers de kilomètres…