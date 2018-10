BMW arrêtera la production de certaines de ses usines durant le Brexit

Article par Olivier Beaulieu

Le référendum concernant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne bouleverse de nombreuses industries, dont celle de l’automobile. À ce propos, le directeur des ventes chez BMW, Pieter Nota, a affirmé cette semaine au Washington Post dans le cadre du Salon de Paris 2018 que le manufacturier arrêtera la production dans ses usines Rolls-Royce et MINI pour des fins d’entretien.

Effectivement, le manufacturier craint de faire face à de nombreux problèmes logistiques, notamment au niveau de l’approvisionnement et des douanes suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Pour ce faire, il fermera les portes de l’usine de MINI durant un mois et celle de Rolls-Royce durant deux semaines. Nota croit que la transition se fera en douceur, mais il demeure réaliste. « On demeure préparé pour faire face au pire. [Cette fermeture temporaire] vise à éviter des problèmes liés au chaos durant la période du Brexit, notamment au niveau de l’approvisionnement. »

Et lorsqu’un journaliste a demandé à Nota s’il était possible que BMW déménage la production de ses usines à l’extérieur du Royaume-Uni, il a rétorqué qu’il n’est pas souhaitable d’envisager cette solution, mais en raison des circonstances exceptionnelles et historiques, son équipe ne ferme pas la porte à cette option.

La fermeture des usines se fera au début de la prochaine année dès le 29 mars, date à laquelle le pays prévoit quitter officiellement l’Union. Cette fermeture ne modifie cependant pas les objectifs de production annuelle du manufacturier.