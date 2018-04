BMW Concept iX3 : le X3 100 % électrique!

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur allemand avait annoncé l’an dernier l’arrivée d’un X3 à motorisation entièrement électrique pour 2019, et maintenant, il prend forme. La version conceptuelle du iX3 a été dévoilée en primeur mondiale au salon Auto China 2018 à Beijing.

L’éventuel iX3 de production profitera de la cinquième génération de motorisation électrique mise au point par BMW. Celle-ci intègre le moteur électrique, la boîte de vitesses et la gestion électronique dans un seul composant séparé, et l’on a procédé à installer des batteries de plus grande capacité. On vante une puissance accrue, une réduction de poids et de taille ainsi qu’une plus grande efficacité énergétique.

Dans le Concept iX3, la nouvelle motorisation produirait une puissance de plus de 270 chevaux, alors que sa batterie disposerait d’une capacité de 70 kWh, bonne pour une autonomie maximale estimée à plus de 400 kilomètres selon le cycle WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). L’autonomie annoncée au Canada et aux États-Unis sera toutefois corrigée à la baisse, puisqu’ici, on se fie aux procédures de l’EPA et de Ressources Naturelles Canada. Une autonomie annoncée d’environ 350 km serait réaliste.

Outre les voitures i3 et i8, tous les véhicules électrifiés du constructeur arborera un écusson « BMW i », et seront identifiés comme faisant de la gamme iPerformance. BMW lancera également une autre voiture 100% électrique, la iNEXT, en 2021.