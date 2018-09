BMW dans la Vallée de la mort pour tester sa Série 8

Article par Olivier Beaulieu

Il y a 20 ans, le manufacturier BMW mettait un terme à la production de sa Série 8. Mais l’an dernier, le géant bavarois a présenté un concept qui visait à ramener ce coupé grand tourisme dans les concessions du monde entier. Si près de l’arrivée de ce nouveau modèle au pays, BMW a publié un communiqué mettant en scène la luxueuse voiture au travers de la Vallée de la mort aux États-Unis.

La déclinaison décapotable de la Série 8 a été remise entre les mains de l’équipe d’ingénierie du constructeur, sur la côte ouest américaine, pour effectuer un ensemble de tests de résistance à la chaleur et aux températures dites extrêmes. Non seulement l’équipe a pratiqué quelques tests mécaniques, elle a également vérifié la résistance de certaines composantes électroniques à la poussière et aux roches. Le test s’est effectué en plusieurs étapes distinctes.

D’abord, le premier segment a débuté dans le trafic de la célèbre ville de Las Vegas et il s’est terminé dans la Vallée de la mort. Ensuite, la BMW Série 8 a poursuivi son chemin vers une route de gravelle autour du mont Whitney pour finir ses tests avec un périple de longue durée vers les Rocky Mountains situées plus au nord de la ville du vice. Selon les dires du constructeur, « les conditions météorologiques dans la Vallée de la mort ne sont pas très variables. Cependant, la chaleur et la sécheresse extrême du parc national du désert de Mojave représentent des conditions idéales pour un test de résistance à l’acide. »

Les résultats de ce périple sont encourageants. Selon BMW, le système mécanique utilisé pour le toit souple n’a montré aucun signe de faiblesse et l’électronique du véhicule a tenu le coup… évidemment!

Pour ce qu’on en sait actuellement, l’appellation M850i xDrive sera équipée d’un moteur V8 biturbo de 4,4 litres qui offrira 530 chevaux. Il sera aidé par une boîte automatique à huit rapports.