BMW dévoile le design de son iNEXT

Article par Olivier Beaulieu

BMW nous partage ses ambitions de commercialiser un véhicule 100% électrique ayant des capacités de conduite de niveau 5 depuis 2016. L’équipe du Guide en a même fait la page couverture de son édition 2017 avec la BMW Vision NEXT 100! Deux ans plus tard, on nous dévoile plusieurs informations intéressantes concernant les développements du projet.

Dans le cadre de l’assemblée annuelle du Groupe BMW, Harald Kru?ger, PDG de la multinationale a annoncé le design de la voiture concept BMW iNEXT qui sera commercialisée en 2021. On nous annonce également qu’on s’en tiendra à la promesse initiale. Cette voiture sera équipée d’une motorisation électrique et d’un système de conduite autonome de niveau 5. Kru?ger assure également que la voiture aura droit à toutes les technologies de connectivité actuellement sur le marché et même plus!

Il croit fermement que « le projet iNEXT est la fondation de notre futur. Il fera bénéficier notre compagnie, mais également toutes les marques du groupe. Pour la première fois, on combine toutes les technologies clés de la mobilité durable dans un seul véhicule […]. Plus tard cette année, nous vous présenterons la BMW iNEXT comme un véhicule Vision. »

La iNEXT arrivera sur le marché en 2021. Avec les ambitions de conduite autonome qu’on lui porte, la voiture offrira assurément une belle concurrence à Tesla et à d’autres grands manufacturiers.