BMW i3 2019 : retour à l’avant-scène

Article par Daniel Breton

Alors que l’arrivée de plusieurs petits multisegments électriques offerts depuis deux ans par la concurrence semblaient avoir donné un coup de vieux à la BMW i3, le constructeur bavarois a décidé de « rafraichir » son porte-étendard électrique pour 2019.

Si la BMW i3 de 2014 ne proposait que 130 kilomètres d’autonomie moyenne, la nouvelle cuvée en offre maintenant 246, grâce à sa nouvelle batterie de 42 kWh. L’ayant conduit à la fin de l’été, j’ai souvent dépassé les 300 kilomètres d’autonomie et me suis même rendu à 340 kilomètres d’autonomie en conditions idéales.

Un prix plus bas

La concurrence et le gouvernement fédéral ayant forcé le jeu, BMW Canada a abaissé le prix de départ de la BMW i3 pour 2019. C’est ainsi qu’il est passé de 48 750 $ il y a quelques mois à 44 950 $… ce qui rend ce véhicule admissible au nouveau rabais fédéral de 5000 $. La BMW coûte donc plus de 8000 $ de moins qu’il y a quelques mois, ce qui est loin d’être négligeable.

Cela signifie que vous pouvez avoir accès à une BMW i3 à un prix de départ de 49 698$ (une fois inclus les coûts de transport, préparation… et les autres coûts connexes qui sont, disons-le, quelque peu prohibitifs) + taxes duquel vous soustrayez ensuite 13 000 $ de rabais gouvernementaux.

Pour une BMW électrique dotée d’une telle autonomie, ça devient intéressant.

Le prolongateur d’autonomie

Pour ceux et celles qui craignent que cette autonomie ne s’avère pas toujours suffisante, BMW est le seul constructeur automobile qui offre, en option, un prolongateur d’autonomie : le REx.

Contrairement à ce que certains ont affirmé, la i3 REx demeure toujours disponible. Ce prolongateur est un petit moteur à essence de 650 centimètres-cube et 38 chevaux qui prolonge effectivement l’autonomie de la voiture d’environ 140 kilomètres. Autrement dit, ne pensez pas que vous partirez en voyage uniquement avec le moteur à essence!

Offert à un prix de départ de 53 600 $, ce modèle est lui aussi admissible aux deux rabais gouvernementaux. Ça veut tout de même dire que l’ajout du prolongateur augmente le prix de départ de ce véhicule de 8 650 $. Il faut donc vraiment en avoir besoin.

Conduite digne d’une BMW

Sur la route, la petite i3 est particulièrement agile. Offrant une suspension ferme et une direction précise tout en accélérant de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes grâce à son couple instantané, elle se faufile facilement dans la circulation. Elle a un petit côté « go kart » qui n’est franchement pas désagréable!

Sur l’autoroute, elle se comporte en routière accomplie… jusqu’à ce qu’il vente. Sa forme étroite et élevée combinée à ses pneus minces la rendent sensible aux vents latéraux.

Intérieur unique

L’intérieur de la i3, fait en partie de matériel recyclé et de bois, témoigne avec éclat de sa vocation « écolo ». D’ailleurs, lors de son arrivée sur le marché, ce véhicule iconoclaste n’a laissé personne indifférent. Si certains le trouvaient franchement « plus i2 que i3 », d’autres au contraire appréciaient son originalité. Force est de constater qu’après cinq ans sur le marché, elle a bien vieilli.

Ses sièges sont parmi les plus confortables du segment et ses commandes sont dignes de BMW, c’est-à-dire quelque peu tarabiscotés. Cela dit, les informations sont très complètes et précises. S’asseoir à l’arrière demeure compliqué à cause des portes « suicide »… et de la petitesse des places. Quant à l’espace cargo, il est pour le moins restreint.

Finalement, son châssis de carbone unique en son genre qui allège cette voiture est un tour de force qu’on ne peut passer sous silence. Chapeau.

Le temps de recharge sur une BRCC de 50 kW a été d’environ 35 minutes de 15% à 80%, ce qui est dans la bonne moyenne.

Une voiture d’exception

Originale et agréable à conduire, la BMW i3 passera à l’histoire comme un jalon important de l’histoire de la voiture électrique allemande. Sans être le nec plus ultra en matière d’autonomie, elle pourra certainement, grâce à sa cure de rafraichissement, séduire de nouveaux « électromobilistes » qui veulent se rendre du point A au point B… avec style.