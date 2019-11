BMW i4 électrique : enfin des chiffres

Article par Guillaume Rivard

BMW se prépare à lancer sa technologie eDrive de cinquième génération avec le nouveau iX3, une version 100% électrique du VUS compact X3 qui doit entrer en production l’an prochain.

Plus tard en 2020, BMW dévoilera aussi la toute nouvelle i4, un coupé électrique à quatre portes basé sur le concept i Vision Dynamics. Dans ce cas-ci, la production débutera en 2021 et la voiture sera commercialisée comme un modèle 2022 s’attaquant directement à la Tesla Model 3 et à la future Audi e-tron GT.

On en sait maintenant un peu plus, car BMW vient d’annoncer plusieurs détails techniques importants.

Employant une batterie de conception inédite dont la capacité est estimée à 80 kWh, la BMW i4 pourra fournir une autonomie allant jusqu’à 600 kilomètres selon le protocole WLTP, soit un peu plus de 500 kilomètres si l’on veut une mesure plus réaliste en Amérique du Nord.

BMW fait aussi valoir la structure extrêmement plate et la densité énergétique optimisée de la batterie. Conçue pour des recharges rapides sur des bornes allant jusqu’à 150 kilowatts, elle se rechargera à 80% en 35 minutes environ. À peine six minutes suffiront pour regagner près de 100 kilomètres d’autonomie.

Pour sa part, le moteur électrique de la BMW i4 développera une puissance estimée à 390 kilowatts, soit 530 chevaux. C’est plus que les V8 turbocompressés actuellement offerts par la compagnie. L’accélération de 0 à 100 km/h devrait se faire en quatre secondes seulement.

Roadshow nous apprend par ailleurs que d’autres versions verront le jour ultérieurement, mais leur puissance et leur autonomie restent à préciser.

Sur le plan de la conduite, BMW promet une dynamique tout à fait comparable à la berline de Série 3 et au coupé de Série 4. Attendez-vous à un rouage intégral exploitant un moteur à l’avant et un autre à l’arrière.

Les BMW iX3 et i4 s’accompagneront du multisegment iNEXT basé sur le concept Vision iNext. En fait, d’ici 2023, le constructeur bavarois aura 25 modèles électrifiés dans sa gamme.