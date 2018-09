BMW lance le X2 M35i 2019

Article par Germain Goyer

BMW vient d’ajouter une nouvelle déclinaison du X2. Baptisé X2 M35i, il se positionne au sommet de la gamme de ce modèle précis.

Sous le capot de cette nouvelle version de ce véhicule utilitaire sport (VUS) de BMW, on retrouve un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres. Celui-ci génère 306 chevaux, ce qui en fait la version la plus puissante.

De série, le BMW X2 M35i est équipé du rouage intégral xDrive qui est jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Cette dernière propose même la possibilité de réaliser un départ canon.

Histoire de se distinguer des versions plus accessibles, on remarque la présence d’accents gris Cerium autour des rétroviseurs, des sorties d’échappement et des trappes d’aération. Évidemment, on retrouve aussi un béquet à l’arrière.

On nous annonce une consommation d’essence avoisinant les 8,4 L/100 km. Quant à l’accélération, on nous promet qu’il sera capable d’atteindre les 100 km/h en seulement 4,9 secondes.

Afin de procurer un plaisir de conduire digne de la gamme « M » du constructeur allemand, BMW a muni son X2 M35i de suspensions spécifiquement ajustées. Le conducteur peut aussi choisir entre les modes Sport ou Confort selon son humeur.

Pour le moment, nous ignorons à combien s’élèvera le prix de cette nouvelle version du X2. Il est à noter que le X2 est offert à partir de 42 250 $ avant les frais de transport et de préparation.