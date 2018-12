BMW M340i 2020 : en attendant la M3

Article par Gabriel Gélinas

Dévoilée en première mondiale au récent Mondial de l’automobile de Paris, la Série 3 de BMW marque la septième génération de ce modèle phare de la marque bavaroise. Au Salon de l’auto de Los Angeles, c’est au tour de la déclinaison M340i xDrive d’être dévoilée avant sa commercialisation au pays à l’été 2019, en tant que modèle 2020.

La 340i sera alors proposée avec deux rouages, soit l’intégral et la simple propulsion, histoire de rejoindre les puristes qui seront cependant déçus d’apprendre que la seule boîte au programme pour cette « M3 Light » est une automatique à huit rapports, à l’instar des autres déclinaisons de la gamme de la Série 3. Parions toutefois que BMW ramènera la boîte manuelle pour sa future M3 de la génération G20, du moins si l’on en croit les rumeurs persistantes qui circulent à ce sujet.

Avant l’arrivée de la M3, BMW déploie une première offensive, la mission de la M340i étant celle de la reconquête. Au cours des dernières années, la Série 3 s’est quelque peu embourgeoisée et son étoile a pâli aux yeux d’une clientèle qui lui a longtemps été acquise, soit celle des vrais amateurs de conduite, férus de performances et de dynamique. C’est pourquoi la M340i devient la Série 3 la plus puissante de l’histoire de la marque, exception faite de la M3. Son moteur six cylindres en ligne développe 382 chevaux et un couple de 369 livres-pied, assez pour abattre le 0-100 km/h en 4,4 secondes, grâce à un nouveau turbocompresseur à double volute.

De plus, son châssis a été retravaillé par les ingénieurs de la division M qui l’ont dotée de suspensions plus fermes, de freins plus performants et surtout d’une direction recalibrée afin de bonifier la dynamique. Ainsi, les points d’ancrage des suspensions ont été rigidifiés, les voies avant et arrière ont été élargies et l’angle de carrossage des pneus avant a été augmenté, et l’acheteur pourra opter pour des amortisseurs à contrôle électronique.

Les BMW M340i et M340i xDrive arriveront au pays à compter de l’été 2019 en tant que modèles 2020 et l’échelle de prix sera fixée peu avant leur arrivée en concessions.