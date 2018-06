BMW offre au Canada une édition limitée de ALPINA B7. Et elle a de la gueule!

Article par Olivier Beaulieu

Les constructeurs automobiles ont souvent tendance à prioriser le marché américain plutôt que les consommateurs canadiens lorsqu’il est question de commercialiser une édition spéciale. Après tout, nos voisins du sud sont 10 fois plus nombreux que nous, n’est-ce pas? Mais cette fois-ci, le manufacturier allemand BMW lance, au Canada seulement, l’ALPINA B7 Exclusive Edition. Et elle est jolie!

BMW, en partenariat avec sa division sur mesure ALPINA, veut remercier leur clientèle canadienne, un marché qui se distingue apparemment pour son amour du luxe et de la performance. Seulement 21 unités de la voiture seront produites. Elles seront offertes en trois couleurs de carrosserie différentes, soit sept exemplaires par couleur. Les rares chanceux qui pourront mettre la main sur cette édition spéciale auront le choix entre les couleurs Noir givré BMW Individual, Gris foncé givré BMW Individual et Noir saphir métallisé. Chaque exemplaire se verra marqué d’une plaque distinctive indiquant le numéro de production du véhicule ainsi que sa couleur. Le but est de faire de cette berline luxueuse un bolide exclusif, très luxueux et performant.

En parlant de performances, cette édition spéciale sera équipée d’un moteur V8 de 4,4 litres à double turbocompresseur. Il offrira une puissance totale de 600 chevaux et un couple de 590 lb-pi, ce qui lui permettra d’atteindre les 100 km/h en seulement 3,7 secondes!

Et au niveau de l’esthétique de la voiture, on annonce un résultat exceptionnel. La voiture sera garnie de jantes forgées légères ALPINA Classic de 21 pouces noires. Les sièges, l’intérieur des portières ainsi que le tableau de bord seront recouverts de cuir Merino. Les appuie-têtes, le volant, les tapis, l’échappement et la calandre seront tous agrémentés du signe ALPINA.

Côté prix, le manufacturier se fait discret. On sait cependant que la version de série de la BMW ALPINA B7 2018 se détaille à 158 500 $ avant les frais de transport et de préparation. On peut donc aisément présumer que cette édition spéciale dépassera les 170 000 $. Si cette voiture vous intéresse, faites vite. Elle arrivera dans nos concessions en juillet prochain et elle repartira probablement très rapidement!