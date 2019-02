BMW X3 M et X4 M 2020 : 503 chevaux!

Article par Michel Deslauriers

On les attendait depuis quelques années maintenant, et ils ont enfin été dévoilés. Les BMW X3 M et X4 M 2020 s’ajouteront à la gamme grandissante des VUS du constructeur dès cet été, et concurrenceront les Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ et Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Sous leur capot, on retrouvera un tout nouveau moteur technologiquement à point et drôlement à point. Il s’agit d’un six cylindres en ligne de 3,0 litres, à laquelle on a boulonné deux turbocompresseurs, qui produit 473 chevaux ainsi qu’un couple de 442 livres-pied entre 2 600 et 5 600 tr/min.

Ce moteur, portant le code S58, dispose d’un régime maximal de 7 200 tr/min, et une partie de la tête des cylindres est même fabriqué à l’aide d’une imprimante 3D, permettant de créer des formes impossibles à reproduire avec des techniques de moulage de métal.

Selon BMW, les deux VUS accélèrent de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et peuvent atteindre une vitesse de pointe de 280 km/h.

Si ce n’est pas suffisant, on peut également se tourner vers le X3 M Competition et le X4 M Competition, qui utilisent le même moteur, mais avec une puissance rehaussée à 503 chevaux. Le 0-100 km/h s’effectue en 4,1 secondes à bord de ces deux bolides.

Dans tous les cas, on a affaire à une boîte automatique à huit rapports avec mode manuel et sélecteurs de rapports montés au volant ainsi qu’un rouage intégral M xDrive qui favorise les roues arrière en conduite normale. On vante également le système d’échappement qui profite de volets à commande électrique afin de créer une sonorité riche et typiquement BMW M. Les variantes Competition sont munis de l’échappement M Sport qui serait encore plus agréable à l’oreille.

Évidemment, une suspension à calibrage sport est de mise, alors que les versions Competition obtiennent des amortisseurs adaptatifs. Les X3 M et X4 M chaussent des roues de 20 pouces, et les Competition, 21 pouces.

Dans l’habitacle, la sellerie de cuir Vernasca figure de série, tout comme les garnitures en carbone d’aluminium. Toutefois, les versions Competition comprennent plutôt des sièges sport M enveloppés de cuir Merino. Mais bon, ces sièges sont également disponibles dans les X3 M et X4 M moyennant supplément. Avec des dossiers arrière rabattables 40/20/40, on ne perd rien en polyvalence par rapport aux versions plébéiennes du X3 et du X4.

Les prix seront annoncés à une date ultérieure.