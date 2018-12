BMW X7 2019 : alter ego de la Série 7

Article par Gabriel Gélinas

Le nouveau X7 permet à BMW de compléter sa gamme de VUS de luxe et, surtout, de ne plus perdre les acheteurs du créneau qui délaissaient la marque bavaroise pour se tourner très logiquement vers le Mercedes-Benz GLS. Pour BMW, le X7 est un véhicule très important, particulièrement en Amérique du Nord, où près de 65% de ses VUS trouvent preneurs, la direction locale précisant également que le Canada représente le quatrième marché à l’échelle mondiale pour les VUS de la marque.

Le X7 sera commercialisé au pays dès le mois de mars et sera proposé en deux déclinaisons, soit le X7 xDrive40i avec un prix de départ de 92 500 $ et le X7 xDrive50i dont le prix de base est fixé à 110 100 $. BMW compte écouler entre 2 500 et 3 000 exemplaires du X7 par année chez nous.

Un gabarit imposant

Avec ses dimensions de plus de cinq mètres en longueur, deux en largeur et un empattement de plus de trois mètres, le X7 en impose, et cette première impression est confirmée par sa calandre réniforme qui est la plus grande de l’histoire de la marque.

Côté style, les designers ont eu fort à faire pour « habiller » ce colosse et le faire paraître plus svelte en adoptant des courbes bien placées, ainsi qu’en ayant recours à un bandeau reliant les feux arrière. Par ailleurs, les blocs optiques effilés rejoignent la calandre, ce qui a pour effet de souligner la largeur du véhicule. Pas de doute possible, voici le nouveau modèle phare de la gamme X chez le constructeur bavarois.

Deux blocs essence turbocompressés

Au Canada, le X7 sera animé par deux moteurs thermiques conventionnels, soit le six cylindres en ligne de 3,0 litres pour le X7 xDrive40i et le V8 de 4,4 litres pour le X7 xDrive50i, ces deux moteurs faisant appel à la suralimentation par turbocompresseur. Dans les deux cas, la boîte de vitesses est une automatique à huit rapports et le rouage intégral est de série. Comme le nouveau X5 sera bientôt disponible avec une motorisation hybride rechargeable composée de moteurs électriques et du bloc six cylindres essence, ce type de motorisation sera-t-il éventuellement proposé sur le X7? La réponse est qu’il est possible que ce soit le cas, mais que cette proposition demeure incertaine, du moins pour l’instant. Parions cependant qu’une version M du X7 est probablement déjà à l’étude…

Le X7 2019 est équipé d’une suspension pneumatique – avec amortisseurs contrôlés électroniquement – qui est paramétrable sur plusieurs modes, dont l’un est prévu spécifiquement pour la conduite hors route. Il roule sur des jantes en alliage de 21 pouces de série, des jantes de 22 pouces étant proposées en option. Par ailleurs, le dispositif Active Comfort Drive, offert en option, tient compte des images captées par les caméras intégrées qui scrutent l’état de la chaussée, puis il adapte proactivement les calibrations des suspensions et celles des barres antiroulis actives pour bonifier la dynamique et le confort.

Conduite autonome de niveau 2,5

Le X7 sera également capable de la conduite autonome que BMW qualifie de « niveau 2,5 », avec l’ajout du dispositif appelé Driving Assistant Professional. Le X7 sera donc capable de prendre en charge ses mouvements lorsqu’il roule à moins de 50 kilomètres/heure sur une autoroute à voies divisées et que le système détermine que le conducteur est attentif par l’entremise d’une caméra qui scrute son visage. Tant et aussi longtemps que le conducteur semble attentif, le système contrôlera le véhicule sans que le conducteur ait à donner une impulsion au volant toutes les 30-50 secondes.

Luxe tous azimuts

Le X7 joue à fond la carte du luxe et n’a rien à envier à la Série 7. Habitacle luxueux, sièges grand confort, technologies de pointe, finition exceptionnelle, tous ces éléments répondent présent à bord du X7 dont la planche de bord fait la part belle à deux écrans couleur de 31,2 centimètres, le premier remplaçant le bloc d’instruments et le second servant d’interface avec la plus récente version du système d’infodivertissement iDrive dont les menus sont personnalisables. Pour un style bling bling rehaussé, il sera possible d’opter pour le levier de vitesses réalisé en cristal Swarovski ou encore pour le Panorama Sky Lounge LED Roof qui reproduit un ciel étoilé… dans le toit panoramique, rien de moins!