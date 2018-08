BMW Z4 First Edition 2019 : le retour du roadster de BMW

Article par Sylvain Raymond

La BMW Z4, le petit roadster du constructeur allemand, fera bientôt un retour sur le marché et c’est dans le cadre du concours d’élégance de Pebble Beach en Californie qu’il sera officiellement dévoilé. En attendant la présentation officielle prévue pour la fin de la semaine, BMW vient tout juste de dévoiler quelques images qui laissent entrevoir ce à quoi ressemblera le véhicule dans sa version First Edition, une édition dédiée aux premiers acheteurs et offerte en quantité limitée.

On sait que Mercedes-Benz aime bien cette approche avec ses modèles baptisés Édition 1. BMW semble avoir adopté la recette. Peu de détails techniques ont filtré, mais on sait que la plus performante des Z4 sera la version M40i qui devrait être propulsée par un moteur six cylindres de 3,0 litres développant 382 chevaux. Des versions de base seront aussi commercialisées. Selon les images, la Z4 First Edition profitera d’un design plus agressif afin de marquer son exclusivité et surtout, son prix supérieur.

Grâce à un partenariat entre BMW et Toyota, la nouvelle Supra sera assemblée sur les mêmes bases que la Z4 et devrait partager plusieurs composantes mécaniques.

La BMW Z4 2019 sera commercialisée plus tard cette année et produite à l’usine Magna-Steyr en Autriche.