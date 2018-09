BMW Z4 Roadster 2019 : la version sDrive30i arrivera en premier

Article par Michel Deslauriers

On a beaucoup parlé de la nouvelle génération de la Z4, qui a été officiellement dévoilée à Pebble Beach en Californie le mois dernier. Elle concurrencera une fois de plus la Audi TT, la Mercedes-Benz SLC et la Porsche 718 Boxster. C’est la version M40i First Edition qui avait été présentée, qui serait pour le moment la version la plus dispendieuse.

Toutefois, on connait maintenant un peu plus de détails sur la BMW Z4 2019, notamment la puissance de sa motorisation de base.

En effet, à partir du mois de mars 2019, on pourra se procurer la Z4 sDrive30i, équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 255 chevaux ainsi qu’un couple de 295 livres-pied, disponible entre 1 550 et 4 400 tr/min. Il s’agit d’une hausse de 15 chevaux par rapport à l’ancienne Z4 à motorisation quatre cylindres, et le constructeur promet un 0-100 km/h bouclé en 5,3 secondes.

Au mois d’avril 2019, on aura également droit aux Z4 M40i et Z4 M40i First Edition 2020, profitant d’un six cylindres turbo de 3,0 litres avec 382 chevaux ainsi qu’un couple de 369 livres-pied entre 1 600 et 4 500 tr/min. Dans ce cas-ci, on annonce un chrono 0-100 km/h de 4,5 secondes.

Les deux versions de la Z4 Roadster sont munies d’un rouage à propulsion et d’une boîte automatique à huit rapports, bien que cette dernière reçoive une programmation plus sportive dans la M40i. La suspension avant est composée de jambes de force avec ressorts à doubles jointures, alors qu’à l’arrière, on a installé une suspension à cinq bras. Grâce à ces composants, BMW est sûr de proposer le meilleur compromis entre une tenue de route sportive et un confort de roulement. Quant à la direction, elle inclut une assistance et un ratio variable, permettant une plus grande stabilité en ligne droite et une sensation des plus précises dans les virages et lors des manœuvres à basse vitesse. Toujours selon les dires de BMW, bien entendu.

La M40i proposera également une suspension adaptative M Sport, des freins M Sport et un différentiel arrière M Sport, qui sont tous disponibles en option dans la Z4 sDrive30i. La suspension M Sport abaissera la caisse de la voiture de 10 millimètres, alors que le différentiel à verrouillage électronique assurera la distribution équilibrée du couple aux roues arrière, qui réduirait à la fois le sous-virage et le survirage. De série, la voiture chaussera des roues de 18 pouces avec pneus de taille mixte, alors que des roues de 19 pouces seront disponibles en option.

Évidemment, la BMW Z4 2019 sera offerte avec un bataillon d’aides électroniques de sécurité et du dernier système multimédia de la marque, version 7.0. Le conducteur profite d’un affichage numérique configurable de 12,3 pouces, alors que l’écran multimédia affichera une taille de 10,25 pouces.

Par rapport à la génération précédente, la nouvelle Z4 est plus longue de 85 mm, plus large de 75 mm et sa ligne a été élevée de 13 mm. Le volume du coffre est maintenant évalué à 281 litres – que le toit soit relevé ou non –, une amélioration de plus de 50%, selon BMW. En parlant du toit, il peut être abaissé ou remis en place en l’espace de 10 secondes, et ce, alors que la voiture est en mouvement jusqu’à une vitesse de 50 km/h.

Toutefois, on ne connait pas encore les prix de la Z4, qui seront dévoilés plus tard.