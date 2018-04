Bougex: Une plateforme pour réunir les adeptes de sports et loisirs

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Dans le but d’aider les sportifs à se regrouper, la plateforme Bougex.com fondée par Alex Guillaume a mis en ligne une carte interactive sur laquelle figurent des points de rencontre à date et heure fixe pour pratiquer divers sports, partout au Québec.

Les points de rencontre ont été déterminés à la suggestion des 60 000 membres de Bougex. Il est possible d’y trouver des rassemblements pour la marche, la course à pied, le vélo, le patin, la randonnée, le ski alpin et le ski de fond. Les sportifs de tous les âges et tous les niveaux sont les bienvenues.

Dans le Roussillon, le RécréoParc à Sainte-Catherine sert de lieu de rencontre pour des sorties de vélo, de marche urbaine et de course à pied.

«Bougex est à la base un club dont toutes les activités sont organisées par les membres, explique son fondateur. Un sondage nous a cependant révélé que 83% de nos utilisateurs aimaient l’idée des points de rencontre parce que cela facilitait l’organisation, le covoiturage et permettait aux gens de se joindre à l’activité à la dernière minute.»

Alex Guillaume affirme que cela profite aussi aux athlètes qui souhaitent socialiser et qui n’ont pas de partenaires disponibles parmi leur entourage.

«Je suis conscient qu’on rivalise avec les médias sociaux où il est facile de se bâtir des groupes, note M. Guillaume. Mais comme Bougex est entièrement dédiée aux sports et loisirs, cela crée un certain sentiment d’appartenance entre les membres et c’est facile d’y réseauter avec des gens de partout au Québec.»

Même s’il faut s’inscrire, l’accès aux points de rencontre est gratuit, de même que l’utilisation de la plateforme. M. Guillaume suggère aux membres de porter un signe orange distinctif (casquette, bandeau, macaron, etc.) dans le but de se retrouver.

Sur place, il peut y avoir un accompagnateur Bougex bénévole, mais ce n’est pas toujours le cas.

Horaire des rendez-vous au stationnement du RécréoParc

Pour la course: mercredi à 19h et samedi à 10h30.

Pour la marche: mercredi à 19h et samedi à 10h.

Pour le vélo: lundi à 10h et samedi à 10h.