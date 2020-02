Bonjour, je m’appelle Boulette. Je suis une belle femelle de 1 an.

Au refuge, on dit que je suis très affectueuse et calme. J’aime me faire flatter, mais pas me faire prendre.

Je n’apprécie pas la présence des autres chats. Je dois donc être la seule féline dans ma nouvelle famille!

Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com