Les Braves font l’acquisition de l’attaquant Jérémy Way-Gagnon

Crédit photo : gracieuseté

Les Braves de Valleyfield ont profité d’une fenêtre de 48 heures accordée aux équipes de la Ligue de hockey Junior AAA du Québec pour boucler une transaction.

La formation campivallensienne a obtenu les services de l’attaquant de 20 ans Jérémy Way-Gagnon, des Cobras de Terrebonne, en retour d’un choix de 3e ronde au prochain repêchage du circuit Laporte.

Acquis par les Cobras des Montagnards de Saint-Gabriel en janvier, le hockeyeur de 6 pieds (183 cm) et 170 livres (77 kg) a évolué pour 4 équipes dans la LHJAAAQ. Way-Gagnon a également porté les couleurs des Mustangs de Vaudreuil-Dorion et des Inouk de Granby, récoltant un total de 109 points (37 buts et 72 passes) en 122 matchs au cours des 3 saisons disputées dans la ligue.

Natif de Sainte-Catherine, Way-Gagnon a totalisé 44 points (17-27) en 41 parties à sa dernière campagne dans la Ligue midget AAA du Québec avec le Collège Charles-Lemoyne et il a joué 33 matchs avec les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue junior majeur du Québec, conservant une fiche de 2 buts et une passe.

Jérémy Way-Gagnon s’ajoute à 6 autres joueurs de 20 ans éligibles à revenir chez les Braves pour la saison 2018-2019, soit les attaquants Nicolas Desgroseillers, Xavier Grier, Jean-Simon Bélanger et Jacob Lapierre ainsi que les défenseurs Etienne Turcotte et Jackson Thompson.