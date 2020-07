Brossard suspend ses publicités sur Facebook

Brossard a interrompu ses placements publicitaires sur Facebook dès ce mercredi et pour tout le mois de juillet. En retirant ses publicités, la Ville emboite le pas au gouvernement du Québec, à d’autres villes ainsi qu’à différentes organisations et entreprises qui souhaitent dénoncer le manque d’encadrement des messages et des propos à caractère raciste, haineux et discriminatoire sur la plateforme de médias sociaux.

«Les membres du conseil municipal et moi-même considérons qu’il est crucial pour notre ville de joindre ce mouvement mondial auquel participent des centaines d’institutions, soutient la mairesse Doreen Assaad. Nous sommes unis pour exiger de Facebook un contrôle plus strict des messages qu’elle diffuse dans le but de lutter contre la haine et le racisme. Nous croyons vraiment que c’est un mouvement collectif contre la discrimination et la violence qui nous mènera au dialogue pour favoriser de réels changements et des solutions concrètes.»

Rappelons que le conseil municipal a exprimé publiquement sa solidarité envers la communauté noire et contre toute forme de discrimination et de racisme, en juin, lors des manifestions en réaction au meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Aucune Ville sur le territoire du Reflet n’a encore joint ce mouvement.

(Source: Ville de Brossard)