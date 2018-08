Bugatti dévoile sa nouvelle Divo. Toute une bagnole!

Article par Olivier Beaulieu

La Bugatti Chiron, vous connaissez? Vous savez, cette bête d’accélération qui atteint des vitesses de pointe records? Il y a quelques semaines, le manufacturier d’exotiques Bugatti a annoncé l’arrivée d’une voiture bestiale basée sur la Chiron qui offrirait à qui veut bien le payer des performances sur piste incroyables.

Dans le cadre de l’évènement « The Quail – a Motorsports Gathering », se déroulant à Carmel, en Californie, le manufacturier a aujourd’hui dévoilé sa toute dernière création. En fait, il s’agit d’une Chiron grandement modifiée. On garde cependant le moteur de 1 500 chevaux et l’habitacle de la Chiron tel qu’on le connaît actuellement. Là où elle se démarque, c’est cependant au niveau de l’aérodynamisme. Son design a été largement modifié pour donner un meilleur appui à la voiture lors des virages, ce qui la rend considérablement plus agile sur piste. En quelques chiffres, la Divo offre un appui de 90 kg supérieur à la Chiron, elle pèse 35 kg de moins et sa force latérale en courbe peut aller jusqu’à 1,6 g, ce qui n’est tout de même pas négligeable.

Grâce à ce nouvel aérodynamisme et le fameux moteur W16 de 8,0 litres de Bugatti, la Divo peut atteindre une vitesse de pointe de 380 km/h. Et sur la piste de Nardò au sud de l’Italie, la Divo est huit secondes plus rapide au tour que la Chiron!

Le nom du nouveau bolide rend hommage à Albert Divo, pilote de course français ayant remporté la course Targa Florio à deux reprises au volant d’une Bugatti, soit en 1928 et en 1929. La Bugatti Divo est assemblée à Molsheim, en Alsace et elle est vendue pour environ 5 millions d’Euros. On devrait plutôt dire qu’elle « a été vendue », car les 40 exemplaires offerts ont déjà trouvé preneur! Nous avons bien hâte de voir ce qu’elle fera réellement sur la piste!