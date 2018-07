Bugatti Divo : future (et rare) bête de piste

Article par Michel Deslauriers

La marque de supervoitures Bugatti vient d’annoncer la création d’un tout nouveau modèle, qui sera limitée à une production de seulement 40 unités pour le monde. Cette voiture s’appellera Divo, et selon les dires de son constructeur, elle sera une bête de piste, contrairement à la Bugatti Chiron qui s’avère plutôt une brute d’accélération et de vitesse de pointe.

Le nom du nouveau bolide rend hommage à Albert Divo, pilote de course français ayant remporté la course Targa Florio à deux reprises au volant d’une Bugatti, soit en 1928 et en 1929.

On promet un poids réduit, une plus grande agilité, un meilleur appui au sol et des forces g plus relevées, permettant une tenue de route de haut niveau. Bugatti ne précise toutefois pas à quelle voiture il la compare, mais on assume qu’on sous-entend la Chiron. À 1 995 kilogrammes, cette dernière n’est effectivement pas un poids plume.

On avance également un nouveau design distinctif, alors il est permis de croire qu’on n’a pas simplement affaire à une version remaniée de la Chiron. Par contre, les deux voitures pourraient bien partager leur plate-forme. Ou non, car on ne fait que spéculer actuellement. Ce qui est confirmé, c’est que le prix de la Divo est établi à cinq millions d’euros, soit l’équivalent d’environ 7,7 millions de dollars canadiens.

Pour l’instant, pas de photos, pas de spécifications techniques, pas de données de performance. On devra patienter jusqu’au 24 août, alors que la Bugatti Divo sera dévoilée à l’événement « The Quail – a Motorsports Gathering », se déroulant à Carmel, en Californie.

Selon le président de Bugatti Stephan Winkelmann, « avec la Divo, on veut faire vibrer les gens partout à travers la planète ». Oui, sans doute…