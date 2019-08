Buick Encore GX 2020 : cinq choses à savoir

Article par Germain Goyer

Au plus récent Salon de l’automobile de Shanghai qui s’est tenu en avril dernier, Buick a dévoilé un nouveau véhicule qui deviendrait le quatrième VUS de la marque américaine.

Il sera commercialisé au Canada

Lorsque l’Encore GX a d’abord été introduit sur le continent asiatique, sa commercialisation au Canada n’avait pas encore été annoncée. Rappelons la force de la marque Buick en Chine. Or, en mai dernier, nous avons appris qu’il allait être vendu en Amérique du Nord au début de l’année prochaine.

Le Buick Encore ne disparaîtra pas

Si certains croyaient que l’Encore que nous connaissons actuellement serait remplacé, voire éliminé, par l’Encore GX, détrompez-vous. Il s’agit d’un nouveau modèle qui vient bonifier la gamme. Au sein du catalogue, il se logera entre l’Encore et l’Envision. C’est la stratégie de General Motors.

Seulement trois cylindres

Deux motorisations pourront animer ce nouveau VUS de Buick. On aura le choix entre un bloc à trois cylindres qui développe 137 chevaux et 166 livres-pied ou un autre trois cylindres de 1,3 L qui déploie 155 chevaux et 174 livres-pied.

Pour les modèles à traction, Buick propose une boîte automatique à variation continue. En choisissant la combinaison du rouage intégral et du moteur de 1,3 L, une boîte automatique à neuf rapports sera offerte.

La même plate-forme que le Chevrolet Trailblazer

L’Encore GX sera assemblé sur une nouvelle plate-forme appelée VSS-F. C’est sur cette dernière que reposera également le Chevrolet Trailblazer 2021 qui a aussi été dévoilé au Salon de l’automobile de Shanghai.

Une panoplie de systèmes de sécurité

Avec l’Encore GX, Buick mise sur la sécurité. En effet, ce nouveau modèle sera équipé de série du freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, d’une alerte de collision avant, d’un avertisseur de sortie de voie et d’une aide au maintien dans la voie. En outre, il possèdera un rétroviseur central numérique auquel est jumelée une caméra arrière.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du Buick Encore GX 2020 était toujours inconnu.