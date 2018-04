Buick Enspire : un concept de VUS 100 % électrique

Article par EcoloAuto

Le marché chinois est le plus important à l’heure actuelle pour Buick, et c’est là que le constructeur a donc décidé de présenter une série de véhicules-concepts cette semaine, dont le Buick Enspire, un VUS 100% électrique au style résolument sportif.

L’Enspire est d’ailleurs une étude de style pour Buick en plus d’être un laboratoire roulant pour les futures technologies de conduite du manufacturier. Il est notamment équipé d’un réseau-concept 5G à très haute vitesse, d’un système d’affichage tête haute à réalité augmentée et d’un écran OLED.

On ne connaît pas tous les détails de la motorisation qui se trouve sous le capot du Buick Enspire, mais on sait cependant qu’elle sera en mesure de propulser le VUS jusqu’à 100 km/h en seulement 4,0 secondes. De plus, Buick promet une autonomie de plus de 500 kilomètres.

La batterie pourra se recharger à 80% en 40 minutes en utilisant un chargeur ultrarapide ou encore une borne sans fil.

Le Buick Enspire sera officiellement dévoilé à l’occasion du Auto China 2018, le salon automobile chinois qui se met en branle le 25 avril.

source:ecoloauto.com