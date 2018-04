Buick VELITE 6, hybride rechargeable et 100 % électrique, dévoilées en Chine

Article par Michel Deslauriers

Au cas où vous ne le saviez pas, Buick connaît un grand succès en Chine, et ce, depuis plusieurs années maintenant. On y retrouve quelques modèles qui ne sont pas disponibles au Canada et aux États-Unis, tels que les Excelle et Verano compactes, la fourgonnette GL8 et même la VELITE 5, une voiture électrique à autonomie prolongée et cousine de la Chevrolet Volt.

Au salon Auto China 2018 à Beijing, la marque a lancé la VELITE 6, un tout nouveau modèle qui sera en vente plus tard cette année en version hybride rechargeable, suivie par une variante 100% électrique.

Inspirée du concept Buick VELITE dévoilé en novembre 2016, la VELTE 6 hybride rechargeable est équipée d’un moteur à essence de 1,5 litre, de deux moteurs électriques, d’une batterie au lithium-ion et d’une boîte automatique variable à gestion électronique. La compagnie avance une consommation combinée de 1,4 L/100 km et une autonomie totale de 700 kilomètres.

La VELTE 6 hybride rechargeable proposera divers modes de conduite, y compris un mode hybride qui utilisera toutes les sources d’énergie, un mode électrique et un mode de retenue d’électricité qui n’active que le moteur à essence. La batterie du véhicule sera construite dans un centre de développement à Shanghai, exploité par SAIC-GM. On n’a pas annoncé d’informations concernant la motorisation 100% électrique, mais Buick promet évidemment une « expérience de conduite douce, silencieuse et naturelle. »

Le système multimédia de la voiture inclura une connectivité infonuagique, avec des mises à jour par Internet et un rapport de l’état de la voiture en temps réel. La VELITE 6 peut être déverrouillée et démarrée à l’aide d’un téléphone cellulaire, et les conducteurs pourront personnaliser leurs réglages OnStar, de navigation et Internet.

La Buick VELITE 6 se joindra à la VELITE 5 ainsi qu’à la berline LaCrosse hybride, faisant partie de la stratégie de véhicules à énergies nouvelles, intitulée Buick Blue.

Pour l’instant, il n’y a aucun plan pour introduire les Buick VELITE 6 hybride rechargeable et électrique sur le marché nord-américain.