Ça commence bien pour les Riverains

Les Riverains du Collège Charles-Lemoyne présentent une fiche de 4 victoires et 2 défaites après deux semaines d’activités dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ). Un bon début de saison pour la troupe de Steve Larouche, surtout considérant que plus de la moitié de l’alignement est composée de recrues.

L’entraîneur-chef affirmait en début de saison «avoir choisi des joueurs qui sont prêts à mettre tous les efforts nécessaires pour l’équipe». Jusqu’à maintenant, ils livrent la marchandise.

Les Riverains affichaient quatre victoires et aucune défaite jusqu’au week-end dernier, ayant vaincu les formations de Laval-Montréal, Châteauguay, Lévis et du Collège Notre-Dame. Ils ont toutefois baissé pavillon devant les Gaulois de Saint-Hyacinthe et les Cantonniers de Magog les 20 et 21 septembre. Pas si mal considérant que Magog est la seule formation à présenter une fiche parfaite de 6 victoires, ce qui lui octroie le premier rang de la division Tacks et du classement général. Les Riverains se retrouvent respectivement aux 2e et 5e rangs dans ces deux classements.

Gendron et Plouffe-Dubé

Deux attaquants des Riverains se démarquent en ce début de campagne. Le jeune joueur de 15 ans Alexis Gendron fait tourner les têtes jusqu’à maintenant, lui qui présente une fiche de 2 buts et 6 passes pour 8 points en 6 matchs, bon pour le 9e rang des meilleurs marqueurs du circuit.

Le petit attaquant est le fils de Martin Gendron, ex-champion compteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), deux fois champion mondial junior avec Équipe Canada et maintenant recruteur avec les Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le vétéran Daryk Plouffe-Dubé, un espoir des Remparts de Québec, se retrouve quant à lui à égalité au 12e rang des meilleurs marqueurs avec 4 buts et 3 passes.

Jusqu’à maintenant, les deux gardiens, Noah Terrell Larochelle et Alexis Giroux, se partagent les buts. Ils présentent un pourcentage d’arrêt respectif de 88,4% et 86,7%.

Les Riverains seront à l’œuvre demain, le 25 septembre, alors qu’ils rendront visite aux Lions du Lac-St-Louis.