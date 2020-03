« Ça risque d’être la plus grande bataille de notre vie » – François Legault

Se réjouissant que de plus en plus de Québécois suivent les consignes et viennent en aide à leurs voisins, le premier ministre François Legault a rappelé l’importance de suivre les consignes. Il a appelé les « snowbirds » de retour au Québec à s’isoler pendant deux semaines.

M. Legault a aussi martelé le message concernant les résidences pour personnes âgées, trois de ces résidences ayant été le lieu d’infection à la COVID-19.

«Les probabilités sont beaucoup plus élevées chez les personnes âgées qu’il y ait des conséquences graves », a rappelé M. Legault.

Le premier ministre a répété les consignes qui concernent les résidences pour aînés: pas de visites, des sorties sous supervision. Il veut également que les propriétaires des résidences s’assurent de la sécurité de leur personnel.

Être compréhensifs

M. Legault a appelé les propriétaires de logements à être compréhensifs et d’attendre quelques jours avant de demander aux locataires le paiement du loyer du 1er avril. Rappelons que les premiers chèques provenant du fédéral sont attendus le 6 avril.

Quant à l’enjeu de la disponibilité de l’équipement de protection dans le réseau de la santé, M. Legault a admis qu’il y a eu « de petites difficultés dans la distribution à tous les établissements, mais on est en train de corriger ça. On a tous les équipements pour protéger les membres du réseau de la santé.»

François Legault a fait part de son optimisme quant à la bataille que doit livrer le Québec, et le monde, contre le coronavirus. Il s’agit selon lui de «la plus grande bataille de notre vie».

«Nos petits-enfants vont se souvenir comment le peuple québécois a réussi à gagner la bataille», a-t-il partagé.

Pour offrir son aide: jecontrivuecovid19.gouv.qc.ca

Bilan au Québec

6 décès, soit deux de plus que le plus récent bilan

1339 cas dans la province, 326 de plus qu’hier

148 cas en Montérégie

78 personnes hospitalisées

35 personnes aux soins intensifs

3000 personnes en attente d’un résultat

26 600 testés négatifs