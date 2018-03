Cadillac présente la CT6 V-Sport 2019 au Salon de New York

Article par Sylvain Raymond

Cadillac a profité du Salon de l’auto de New York afin de présenter la toute nouvelle CT6 V-Sport, une première déclinaison haute performance pour la berline porte-étendard de la marque. Profitant d’un rafraîchissement de la gamme CT6, la V-Sport se distingue esthétiquement par son fascia avant offrant un peu plus de caractère, principalement en raison de l’imposante grille en V et des garnitures noir mât apportant un effet monochrome. Si vous appréciez les grandes berlines de haute performance, en voici une qui pourrait bien vous intéresser.

Difficile de manquer les imposantes jantes de 20 pouces sur lesquelles sont montés des pneus à profil bas conçus spécifiquement pour le modèle. Un ensemble de freins Brembo peints en rouge complète le tout.

Au cœur de ses performances, on retrouve un tout nouveau moteur V8 turbocompressé de 4,2 litres développant une puissance estimée de 550 chevaux et un couple impressionnant de 627 lb-pi. Cette mécanique profite d’un design baptisé « hot-V » dont l’échappement alimente une paire de turbocompresseurs positionnés entre les deux rangées de cylindres. L’ensemble se veut ainsi plus compact, contribuant à réduire le délai avant la livrée de puissance, le chemin étant beaucoup plus court.

On chuchote également que c’est ce moteur qui pourrait bien équiper la future Chevrolet Corvette à moteur central. Dans le cas de la CT6 V-Sport, on a marié ce moteur à une boîte automatique à dix rapports. Afin de rehausser sa sportivité, la voiture a droit à une suspension unique et un échappement à la sonorité plus creuse.