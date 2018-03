Cadillac XT4 2019 : du nouveau chez les VUS sous-compacts de luxe

Article par Sylvain Raymond

Le créneau des VUS sous-compacts de luxe verra un nouveau joueur débarquer l’an prochain et c’est le Cadillac XT4, un VUS qui placera la marque dans un segment jamais exploré jusqu’à présent. Le modèle s’attaquera à des joueurs bien établis, notamment le BMW X1, le Mercedes-Benz GLA et l’Audi Q3 alors que du côté de Lexus, son UX 2019 entrera dans la danse au même moment.

Cadillac jouera à nouveau la carte du luxe et de la technologie dans le cas du XT4, une tangente qui le démarque face à plusieurs rivaux misant un peu plus sur la sportivité et le plaisir de conduite. Côté style, le modèle dispose du même ADN que les nouveaux véhicules de la marque, mais on a rehaussé sa prestance avec un design général un peu carré, surtout à l’avant.

On adoptera une approche plus dynamique pour la version Sport, notamment avec un traitement noir et monochrome pour les jantes, la grille et les garnitures, similaire à ce que l’on retrouve chez les modèles haute performance de la série V.

À bord, on retrouvera un tableau de bord ultra moderne comprenant la dernière génération du système de divertissement CUE, alors que l’intégration Android Auto et Apple CarPlay sera assurée. On en profite aussi pour introduire une nouvelle molette de contrôle rotative sur la console centrale, adoptant ici ce qui se fait chez la concurrence, surtout germanique. On a aussi misé dans le cas du Cadillac XT4 2019 sur l’espace et le dégagement à bord afin de se distinguer de la concurrence, car on sait que chaque millimètre compte dans le cas des modèles sous-compacts. En fait, le XT4 est en tous points plus imposant que ses principaux rivaux, ce qui le place légèrement dans une catégorie à part.

Un seul moteur offert

Sous le capot, une seule mécanique est proposée et c’est un quatre cylindres de 2,0 litres dont la puissance est de 237 chevaux pour 258 lb-pi de couple. Ce nouveau moteur profite d’un turbocompresseur à double volute, optimisant l’arrivée du couple à plus bas régime. C’est tout de même une puissance supérieure à celle de plusieurs rivaux. Sa capacité de remorquage? 1 588 kilogrammes (3 500 lb), un élément très intéressant puisqu’il est souvent non recommandé de remorquer dans le cas de ses principaux rivaux.

Pour réduire sa consommation, le moteur compte sur la technologie de désactivation des cylindres et on l’a jumelé à une boîte automatique à neuf rapports. Un rouage intégral est optionnel et inclus dans les livrées plus cossues, sans doute un incontournable pour plusieurs acheteurs.

Le Cadillac XT4 2019, qui sera assemblé à l’usine GM de Kansas City, devrait être offert sur le marché à l’automne 2018. Les prix canadiens seront connus ultérieurement.