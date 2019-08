Cadillac XT6 2020 : il manque un peu de crémage

Article par Germain Goyer

Si vous désiriez un VUS à trois rangées, mais que vous ne vouliez pas d’un camion qui a l’air d’une limousine de président américain, rien ne s’offrait à vous jusqu’à tout récemment

Cadillac a remédié à la situation en dévoilant, en marge du Salon de l’automobile de Detroit en janvier dernier, le XT6.

Le Guide de l’auto en a fait l’essai et voici ce que nous en avons pensé.

Du réchauffé

Assemblé sur la même plate-forme que les Chevrolet Traverse, Buick Enclave et GMC Acadia, le Cadillac XT6 n’a pas grand-chose de nouveau à proposer. Sur le plan de la mécanique, on a droit au moteur V6 de 3,6 L de 310 chevaux et 271 livres-pied qu’on connaît déjà très bien chez General Motors. Le tout est jumelé à une boîte automatique à neuf rapports dont le travail est efficace.

Ce serait un euphémisme que d’affirmer que ce moteur est utilisé à toutes les sauces. On le retrouve dans des VUS, des camionnettes intermédiaires, des berlines et même des voitures sport chez GM.

Quand on paie plus de 60 000 $ pour un Cadillac, on est en droit de s’attendre à plus d’exclusivité qu’un VUS de… 35 000 $. À la limite, on aurait pu offrir cette motorisation pour la déclinaison d’entrée de gamme. Une mécanique plus performante et plus raffinée aurait pu être disponible en option. Mais ce n’est pas le cas, du moins pas pour le moment.

Certes, le XT6 est doux et silencieux sur la route, mais pas non plus au point de se différencier largement de la concurrence. Bien qu’une déclinaison baptisée « Sport » soit au catalogue, on se rapproche davantage d’une pantoufle que d’une Corvette en termes de sportivité…

Six ou sept passagers

Plus gros que les XT4 et XT5, le XT6 peut accueillir six ou sept passagers en fonction de la configuration choisie. Comme c’est généralement le cas pour les véhicules de ce segment, la troisième rangée n’est pas particulièrement facile d’accès. Bien que le constructeur affirme que des adultes peuvent y être confortablement installés, il en est tout autrement en vérité.

Les versions Premium Luxury et Sport peuvent être équipées d’une chaîne Bose. Comptant 14 haut-parleurs, elle permet d’écouter vos titres préférés avec une certaine qualité sonore.

Pour le moment, Cadillac n’offre pas la technologie Super Cruise. Ce système de conduite mains libres, qui a vu le jour pour la première fois avec la berline CT6, aurait pu être une belle occasion pour le XT6 de se démarquer. Voilà un beau rendez-vous raté.

Déjà des petits caprices

Lors de notre essai qui se déroulait dans la région de Washington, la navigation du système d’infodivertissement a subitement cessé de fonctionner. Écran noir. Pas de son. Pas d’image.

Même résultat après avoir éteint le véhicule et redémarré le véhicule. Ce qui est fascinant, c’est que la même situation s’est produite pour plusieurs des véhicules présents. Cadillac a sorti la réponse générique, précisant qu’il s’agissait de modèles de préproduction. Donnons-leur le bénéfice du doute, mais disons que ça part mal.

Bref

L’un des plus grands flops de Cadillac a été la Cimarron, dans les année 80. En modifiant quelques détails cosmétiques d’une pauvre Chevrolet Cavalier et en apposant le prestigieux logo de Cadillac, on espérait pouvoir concurrencer les berlines compactes européennes.

Avec le XT6, l’histoire se répète en quelque sorte.

Alors que l’on a perçu une certaine demande pour ce type de VUS, on s’est contenté de rassembler tout ce que l’on avait sous la main et c’est ainsi qu’est né ce modèle arborant pourtant l’écusson le plus prestigieux en Amérique du Nord. Bref, du travail fait à la va-vite, sans se soucier de la clientèle exigeante de Cadillac. Mais surtout, sans proposer quoi que ce soit de mieux ou de différent que les Traverse, Acadia et Enclave.

Le Cadillac XT6 sera sans doute populaire puisque ce segment compte de nombreux adeptes, notamment chez nos voisins du Sud. Mais il ne s’agit pas pour autant d’une merveille sur quatre roues.