Cadillac XT6 2020 : prix annoncés pour le Canada

Article par Michel Deslauriers

Le nouveau VUS intermédiaire à trois rangées de sièges de Cadillac sera bientôt en vente au pays, et la marque de luxe vient d’annoncer son prix.

Prêt à affronter l’Acura MDX, l’Infiniti QX60, le Land Rover Discovery, le Lincoln Aviator et le Volvo XC90, entre autres, le Cadillac XT6 2020 se détaillera à partir de 60 995 $ avant les frais de transport et de préparation. Ça, c’est pour la version Luxe haut de gamme. Quant à la version XT6 Sport, elle sera vendue à partir de 63 795 $.

Si le XT6 Luxe haut de gamme mise sur une apparence plus élégante avec des garnitures extérieures chromées, le XT6 Sport arbore des garnitures noires reluisantes et d’autres éléments esthétiques lui conférant un look plus dynamique.

Même stratégie concernant la qualité de roulement, alors que la version Luxe haut de gamme obtient une suspension plus confortable et la version Sport, un réglage plus ferme et des amortisseurs à rigidité variable pour une conduite plus engageante.

Dans les deux cas, on a droit à un V6 de 3,6 litres produisant 310 chevaux et un couple de 271 livres-pied, une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral. Des roues de 20 pouces sont livrées de série, alors que jantes et pneus de 21 pouces sont livrables sur la version Sport. La capacité de remorquage maximale est estimée à 1 814 kg ou 4 000 lb.

Chaque XT6 sera également équipé de phares et feux arrière à DEL, d’un volant chauffant à réglage électrique, d’un toit ouvrant panoramique, une assistance électrique pour rabattre les dossiers de sièges de la troisième rangée, un système multimédia CUE avec molette de commande, une borne Wi-Fi intégrée (forfait de données en sus) et intégration Apple CarPlay/Android Auto. Les dispositifs de sécurité avancés tels que l’avertissement de précollision frontal avec freinage d’urgence, l’aide au stationnement, l’avertissement et la prévention de sortie de voie et la surveillance des angles morts figurent aussi de série.

Pour garnir l’habitacle, on peut choisir entre des boiseries ou de la fibre de carbone, alors que des sièges individuels dans la deuxième rangée (pour une capacité de six passagers au lieu de sept), un affichage tête haute, un rétroviseur arrière assisté par caméra, une aide active au stationnement, un régulateur de vitesse adaptatif et une vision nocturne se trouvent sur la liste des options.