Les caisses des Berges de Roussillon et des Moissons fusionnent

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Les caisses Desjardins des Berges de Roussillon, dont le siège social est à Saint-Constant, et des Moissons, à Saint-Rémi, fusionnent pour former une nouvelle entité. Les membres ont voté majoritairement en faveur du projet de regroupement, les 24 et 30 avril.

La nouvelle caisse portera le nom des Moissons-et-de-Roussillon. Elle sera effective à compter du 1er janvier 2019, à la suite de l’approbation de l’Autorité des marchés financiers. La caisse, qui comptera 43 000 membres, gérera un volume d’affaires dépassant les 2,7 G$ et un actif s’élevant à 1,2 G$.

«La nouvelle caisse aura une plus grande capacité de générer des ristournes individuelles pour les particuliers et les entreprises, indiquent la direction des deux caisses par voie de communiqué. Elle aura également un potentiel d’engagement dans le milieu plus important.»

Des informations supplémentaires concernant certaines modifications techniques seront communiquées aux membres dans les prochains mois. La direction assure que les impacts opérationnels seront «minimes».