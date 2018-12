Caméra de surveillance controversée dans des toilettes publiques

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Simon Deschamps

La présence d’une caméra de surveillance dans les toilettes des hommes au Centre Régional de Châteauguay préoccupe des citoyens.

Dans une publication Spotted Châteauguay, datant du 27 novembre, un citoyen s’est interrogé sur sa légalité.

« Sont-ils autorisés à filmer dans les salles de bains ? Aussi, notez que c’est seulement dans la salle de bains des hommes et qu’il n’y en a pas dans celle des femmes », a écrit l’internaute en anglais sur la page.

Gestes de nature sexuelle

Gestionnaire de l’établissement pour le Groupe Quint, Michael Bonetto invoque des gestes de nature sexuelle pour justifier la présence de la caméra. La problématique remonte à plusieurs années, selon lui.

« On essaie d’envoyer le message aux gens que s’ils veulent faire des choses pas trop catholiques, soit qu’ils le fassent chez eux ou qu’ils le fassent ailleurs », a-t-il dit.

Il indique que seulement une caméra de surveillance est installée dans une toilette, alors que des caméras sont installés dans le couloir menant aux autres salles de toilettes du centre commercial.

M. Bonetto précise que la caméra surveille uniquement l’aire commune de la salle de bain.

Un message collé sur le mur à l’entrée des salles de toilettes avertit les passants que « les lieux peuvent être sous surveillance ».

« Celle-ci surveille uniquement qui entre et qui sort de l’aire ouverte. Il n’y a absolument aucune image qui est prise dans les cabines ou les urinoirs. On respecte le droit de la vie privée des gens. Il n’y a rien de compromettant », soutient M. Bonetto.

Il mentionne avoir discuté avec les policiers de Châteauguay « d’intervention possible pour des effets dissuasifs immédiats », avant l’installation des caméras.

Ayant géré d’autres centres commerciaux auparavant, M. Bonetto assure avoir déjà consulté des conseillers juridiques sur la question.

Ce n’est pas la première fois qu’une caméra de surveillance est installée dans la salle de bain d’un lieu commercial de la région. En 2011, un commerce de Mercier avait retiré le système après que des citoyens se soient plaints. La caméra avait été préalablement installée pour contrer le vandalisme.

La police de Châteauguay a indiqué que les images captées à l’aide de vidéosurveillance peuvent être présentées dans le cadre d’un procès.

Règles d’utilisation de la vidéosurveillance

Contactée par le Journal Le Soleil de Châteauguay, la Commission d’accès à l’information «ne donne pas d’opinion juridique pour cette situation particulière».

Cependant, la porte-parole pour la Commission, Cynthia Beaulé incite les entreprises et les organismes « à faire preuve de prudence » avant d’opter pour la vidéosurveillance.

Elle ajoute que la vidéosurveillance doit se fonder sur le principe de la nécessité de la collecte d’information, des images de la caméra dans ce cas-ci.

« L’entreprise doit démontrer que ce moyen-là est proportionnel à l’objectif poursuivi. Les entreprises ou les organismes utilisant la vidéosurveillance doivent être en mesure d’établir que l’objectif poursuivi par l’usage de la vidéosurveillance est suffisamment important pour justifier la collecte de renseignement personnel », a-t-elle dit, en spécifiant qu’il faut être capable de reconnaître la personne pour que ce soit considéré comme un renseignement personnel.

Avant d’installer la caméra, il doit être également démontré que l’atteinte à la vie privée des gens est minimisée, a-t-elle fait part.

Changements prévus aux toilettes

Profitant des travaux de rénovation à venir au centre d’achat, M. Bonetto fait part que des changements aux salles de bains sont prévus pour tenter d’éradiquer la problématique des gestes à caractère sexuels posés à ces endroits.

« On veut que ça soit plus gênant pour les gens de faire ce qu’ils font. Peut-être qu’on fera les salles de bains plus grandes à aire plus ouverte. Je ne peux pas vous dire ce qu’on va faire exactement, mais on regarde ça de près pour les réaménager différemment lors du redéveloppement », annonce M. Bonetto.