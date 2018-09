Un camion du MTQ fauché en bordure de l’autoroute 15

Crédit photo : Tirée de Facebook

Une voiture dont le conducteur n’a pas respecté le corridor de sécurité a percuté un camion du ministère des Transports du Québec (MTQ) le 9 septembre, à 15h. Celui-ci s’arrêtait pour venir en aide à un automobiliste sur l’autoroute 15, en direction Nord, près de la sortie vers Candiac.

Fred Bourcier, chef d’équipe au MTQ, a partagé sur sa page Facebook une vidéo captée par la caméra accrochée au pare-brise de son véhicule en rappelant aux automobilistes l’importance de respecter le corridor de sécurité.

La vidéo, qui a été vue plus de 20 000 fois en date du 10 septembre et retirée du web par la suite montre l’incident. Le conducteur ouvre sa portière et celle-ci est arrachée par un véhicule qui passe trop près. Le chauffeur du camion n’a pas été blessé.

Le Reflet est en attente d’un retour d’appel du MTQ pour plus de détails.